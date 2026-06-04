Gearbox-sjef Randy Pitchford bestemte seg for å lekke bilder av en ikke utgitt, uanmeldt Google Pixel Watch 5

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Gearbox er mest kjent fra Borderlands-serien av spill, men også for deres administrerende direktør Randy Pitchford. Han bestemte seg nylig for å dele bilder på X om en ikke-utgitt, uanmeldt Google Pixel Watch 5, som rapportert av Tweak Town.

Historien bak denne lekkasjen er grundig interessant. Pitchford skriver at vennen hans dykket i nærheten av øya St. Martin, på Leeward Islands i Det karibiske hav. Bildene viser "Pixel Watch 5" på undersiden av klokken, sammen med sensorer og kronskiven på ytterkanten.

Pitchford la til at klokken ikke hadde nok batteri til å vise skjermen, men hadde nok reservekraft til å vise riktig tid. Dette antyder at en Google-ansatt som testet enheten mistet den noe nylig.