Gear.Club Unlimited 3 lanseres i høst

V-Rally- og Test Drive-utvikleren Eden Games (tidligere kjent som Eden Studios) annonserte det tredje spillet i Gear Club-serien allerede i mai, og da annonserte de at Gear.Club Unlimited 3 ville lanseres på Playstation 5, Xbox Series X/S og Switch 2 samtidig, denne høsten. Under Gamescom Day One kunngjorde utgiveren Nacon at Gear.Club Unlimited 3 vil være en tidsbestemt eksklusiv for Nintendo Switch 2 denne høsten.

De andre versjonene av spillet må vente, noe som høres ut som 2026, for oss. Utvikleren +snakket om spillet under Gamescom og beskrev det som "det første realistiske racingspillet for Switch 2"... Noe som høres litt rart ut for oss siden begge de tidligere delene i serien var så urealistiske som arkadeløp kan bli, nesten.