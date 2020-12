Gears 5 er i gang med julefeirngen

Du ser på Annonser

Fra i dag og frem til 22. desember er det "Gearsmas celebrations" i Gears 5. I denne perioden kan du låse opp en Julenisse-versjon av Marcus Fenix, spille Horde-modusen "Jingle Juvies" og kjøpe juleskins. Det blir også nevnt at snøballkriger vender tilbake. Du kan lese mer om spillets julefeiring her og under kan du lese hvordan du låser opp "Father Gearsmas Marcus".

Du kan låse opp "Father Gearsmas Marcus" gratis ved å gjøre alt i denne listen:

• Making a List - Win 60 Versus Rounds, Horde Waves or Escape Acts

• Dashing Through the Snow - Complete 25 Rounds of Snowball Fight Versus Event or Jingle Juvies Horde Event

• Checking it Twice - Win 3 Matches of Jingle Juvies Horde Event or Snowball Fight Versus Event

• Jingle Hell - Get 50 Juvie Eliminations in the Jingle Juvies Horde Event

• Naughty or Nice - Get 30 Eliminations with the Snowshot in the Snowball Fight Versus Event

• One Horde Open Slay - Deal 200,000 damage in Versus, Horde or Escape