Gears 5 får mer historie, Bautista og forbedres på Xbox Series

At Gears 5 skal forbedres på Xbox Series med oppusset grafikk, 120 bilder i sekundet og mer har vi visst lenge, men utviklerne i The Coalition har jobbet med mer enn det den siste tiden.

Historiemodusen vil nemlig også få mer innhold når Gears 5 oppdateres den 10. november både på Xbox One og Xbox Series-konsollene. Da venter det blant annet to nye vanskelighetsgrader kalt Ironman og Inconceivable for de som virkelig ønsker å teste seg selv. Noe som forhåpentligvis gjør disse litt lettere er at vi også får New Game+, altså muligheten til å starte historien på nytt med alt av Jack-oppgraderinger og skins. Blant sistnevnte finner vi blant annet nye for Kait, Del og JD, men den de fleste vil merke seg er at Dave Bautista-fansen endelig får viljen sin.

Det blir nemlig mulig å erstatte Marcus Fenix med den såkalte Batista i historie-modusen, noe som inkluderer stemmen. Om du har lyst på enda mer moro er det også mulig å skru på modifikasjoner som store hoder og andre "Mutators". Alt dette i tillegg til å få filmatiske sekvenser i 60 bilder i sekundet, ingen teksturer eller objekter som plutselig lastes inn og en rekke andre forbedringer som utelukkende vil være på Xbox Series-familien høres jo veldig bra ut, men det stopper ikke der heller.

I et intervju med Miranda Sanchez fra IGN forteller utviklerne at det vil komme en historieutvidelse hintende nok kalt Hivebusters i desember. Utenom det ønsker de bare å si at den vil ta 3-4 timer å fullføre og at vi skal få mer informasjon i starten av desember.

