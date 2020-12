Gears 5: Hivebusters offentliggjort - kommer neste uke

Du ser på Annonser

Man kan trygt si at The Coalition ikke har forlatt Gears 5 for å utelukkende fokusere på Gears 6. Spillet har fått en imponerende oppgradering på Xbox Series og multiplayeren fikk seg nylig en real overhaling med Operation 5: Hollow Storm. Det stoppet uansett ikke utviklerne fra å avsløre at de også jobbet med en historieutvidelse kalt Hivebusters for to måneder siden. Den gang ønsket de ikke å si stort mer enn det, men nå vet vi mye mer.

Gears 5: Hivebusters vil lanseres den 15. desember, og markerer en milepæl for Microsoft ved å bli den første utvidelsen som blir tilgjengelig på Xbox Game Pass fra første stund. Den vil som forventet la oss spille som Lahni, Keegan og Mac fra Escape mens vi drar på det første selvmordsoppdraget deres. Nærmere bestemt skal vi utslette en Swarm-base som truer med å ødelegge Sera. Denne befinner seg på de tropiske Galangi-øyene, og det er ikke bare omgivelsene som er nye. Mot slutten av annonseringstraileren får vi et glimt av en ny fiende også. Da er det enda godt at trioen kan bruke og oppgradere Ultimate Abilities for første gang i seriens historie.

Selve historien skal ta omtrent tre timer å fullføre, men du vil kanskje bruke lengre tid om de 16 nye Achievements-ene (210 Gamerscore) frister.

Dere som ikke har Xbox Game Pass (Hvorfor? Det er jo et fantastisk tilbud!) kan enten kjøpe utvidelsen separat eller Gears 5: Game of the Year Edition som slippes samme dag. Denne utgaven inneholder også Hivebusters-utvidelsen, Halo: Reach Character Pack og 30 dager med boost.