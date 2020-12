Gears 5: Hivebusters

Du ser på Annonser

Keegan, Lahni og Mac er den trioen som burde ha spilt hovedrollen i de nye Gears of War-spillene allerede fra og med Gears of War 4. Vi snakker om en trio av forskjellige personligheter, som ikke føles fokusgruppeutviklede og flate slik som for eksempel Kait Diaz og Del Walker gjør. Her snakker vi noen som faktisk fremstår som ekte mennesker, med Gears of War-standarder, og når den nye Hivebuster-kampanjen er over, føler jeg at jeg bare vil ha mer av dette.

Hivebuster er altså en ny utvidelse til Gears 5 som består av en ny kampanje. Den er drøyt tre timer lang, hvilket kanskje betraktes som mer enn godkjent i den sjangeren (ikke så langt fra spilltiden i flere Call of Duty-kampanjer), og er bygget fra bunnen av. Det betyr i praksis nye områder, en ny sluttboss og til og med nye hovedpersoner. Rent spillmekanisk har The Coalition derimot ikke prøvd seg på noe nytt, og bruker kun de samme mekanikkene som vi så i hovedkampanjen.

Her får vi en tydelig historie med et tydelig mål der Scorpio Squad besøker den vulkanske øya Galangi for å ødelegge en Swarm-base og denge en ny superboss, uten trege nivåer med åpne områder. Fokuset er i stedet på steinharde kamper i mindre områder, og det er mer kjøttfullt og mer actionfylt enn på lenge. Jeg føler også at vanskelighetsgraden var høyere denne gangen, og fullførte kamper føltes virkelig som seire, ettersom områder virkelig har blitt brukt til å speide etter ammunisjon (vanskeligere enn før da Jack ikke er med denne gangen), og våpen har blitt byttet ut flere ganger for å få kulene til å vare lenger. Ofte når jeg endelig kvittet meg med den siste fienden, hadde jeg bare en granat og en pistol igjen.

De tre hovedpersonene i Scorpio Squad har heldigvis unike ferdigheter som er absolutt nødvendig for suksess. Keegan er viktigst og kan få ammunisjonspåfyll til både seg selv og lagkamerater som holder seg i nærheten. Lahni har med seg en elektrisk kniv som gjør prosedyren veldig, veldig kort med fiender, mens Mac kan fungere som en tank takket være skjold-evnen hans. Disse egenskapene kan brukes ganske hyppig takket være en kort cooldown-periode, og kampene føles virkelig tilpasset disse, så det kreves at du utnytter evnene for å overleve.

De seks kapitlene tok som sagt drøyt tre timer å spille gjennom, og jeg kan tenke meg at flere av dere kommer til å ville gjøre det flere ganger. Jeg vil også løfte frem grafikken på Galangi, som er makeløst lekker på Xbox Series X i tillegg til at det hele flyter i 60fps samt 4K.

Hivebusters koster 179 kroner, hvilket er ganske rimelig. Jeg kan absolutt anbefale denne utvidelsen til alle Gears of War-fans, eller de som bare vil kose seg med et eventyr som ikke tar overdrevet lang tid sammen med gode venner. Og Keegan, Lahni og Mac håper jeg vi får se betydelig mer av i fremtiden, også i hovedhistorien, for det er sånn her jeg vil at Gears of War skal være.