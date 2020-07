Gears 5 på Xbox Series X presenteres i morgen

Du ser på Annonser

Gears 5 blir ikke akkurat det største spillet på den kommende Xbox Series X-konsollen, men Microsoft og The Coalition har likevel jobbet en god del med å optimalisere spillet til den nye plattformen for å vise hva den nye konsollen kan.

Og nå kan du snart få demonstrert presis hvordan den optimaliserte versjonen av spillet vil se ut. Det er nemlig blitt avslørt via en pressemelding sendt til Gamereactor at spillet presenteres under den neste store Unreal-livestreamen, som fokuserer på spillprosjekter under utvikling som benytter seg av Unreal-grafikkmotoren.

Streamen starter i morgen klokken 20 her.

Skal du spille Gears 5 igjen på Xbox Series X?