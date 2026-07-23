Gears of War: E-Day Avsløring av flerspillermodus planlagt til neste uke

HQ

Vi vet at « Gears of War: E-Day kommer ut 6. oktober, at det blir et eksklusivt eventyr for PC og Xbox Series S/X, og at kampanjen varer i rundt 14 timer. Vi har allerede møtt Marcus Fenix’ gamle og nye venner i denne prequelen og fått et raskt innblikk i kampanjen – men når får vi se noe av flerspillermodusen?

Svaret er: allerede neste uke. The Coalition har nå kunngjort at en Multiplayer Reveal for Gears of War: E-Day kommer 30. juli kl. 14.00 BST / 15.00 CEST. Vi får sannsynligvis se den nye Versus-modusen, men sikkert også den klassiske Horde-modusen og dens videreutvikling, Horde Siege. Det forventes også at en rekke nye kart vil bli presentert, og vi krysser fingrene for en interessant overraskelse også.

Det virker også sannsynlig at det vil bli gitt flere detaljer om betatestene som er planlagt i august. Hvis du ikke har mulighet til å se denne Multiplayer Reveal-presentasjonen selv, vil vi som alltid dekke alt for deg.