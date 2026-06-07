Gears of War: E-Day bekreftet som et eksklusivt Xbox-spill som lanseres i oktober

HQ

Det som startet som et rykte tidligere i dag, har nå blitt bekreftet i åpningsminuttene av Xbox Games Showcase, av Sharma selv. Gears of War: E-Day vil være eksklusivt for konsollen. PlayStation 5-fans som håpet på å få spille det nye eventyret med Marcus og vennene hans, vil sannsynligvis bli skuffet.

Men det var selvfølgelig ikke alt. Vi fikk også se actionfylt gameplay, og miljøene ser om mulig enda mer interaktive ut enn noen gang før, med fantastiske detaljer og brutalitet.

"Fjorten år før det originale Gears of War, blir du med Marcus Fenix og Dominic Santiago i en gripende kampanje med opprinnelseshistorie når Locust Horde først bryter ut nedenfra og setter i gang en desperat kamp for overlevelse"

Sjekk ut syv minutter med nytt gameplay nedenfor.

Er du spent?