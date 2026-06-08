Gears of War: E-Day Forhåndsvisning: Alt du trenger å vite fra Xbox Games Showcase & Direct

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Vancouver-baserte The Coalition har levd og åndet Gears of War i over et tiår nå, helt siden før de til og med ble kalt The Coalition og var kjent som Black Tusk Studios. Det var i 2014 at Microsoft kjøpte serien fra Epic Games og ga Black Tusk i oppgave å skape neste del i serien sammen med veteranen Rod Fergusson. Drøyt to år senere ble Gears of War 4 lansert, og det beviste at serien var i gode hender. Dette teamet forstod Gears of War og tok historien i en ny retning, med nye hovedpersoner og nye fiender. Tre år senere etterlot de fansen med en skikkelig cliffhanger i Gears 5, der Kait blir tvunget til å ta et oppgjør med sin problematiske familiehistorie og tapet av en nær venn. De fleste av oss forventet nok at det neste spillet i serien skulle fortsette i samme spor, men i stedet valgte The Coalition å se tilbake til den dagen da menneskeheten på planeten Sera først kom i kontakt med den underjordiske trusselen kjent som "the Locust". Den beryktede E-dagen.

Det utspiller seg på planeten Sera før ødeleggelsen.

Når Gears of War: E-Day begynner, har våre gamle venner Marcus Fenix og Dom Santiago knapt rukket å venne seg til det faktum at de ikke lenger er i krig. Folket på Sera hadde ligget i blodig konflikt med hverandre i nesten åtti år, selv før de innså at de delte planeten sin med blodtørstige, siklende monstre. Innbyggerne i Kalona, byen der hele historien utspiller seg, feirer det som ser ut til å være et skritt mot en tid med fred, da bakken under føttene deres sprekker opp og avslører at fremtiden ser alt annet enn fredelig ut. Blodbadet blir en realitet før noen aner hva som skjer, og mens de fleste flykter i panikk fra monstrene, stormer Marcus Fenix og hans følgesvenner mot dem, kanskje av rent instinkt, siden krig er det eneste de kjenner til.

Målet med historien denne gangen er helt klart å gi fans av denne nå 20 år gamle Xbox-serien en intim, førstehåndsberetning om det nøyaktige øyeblikket da verden endret seg ugjenkallelig og ødeleggende for Seras folk. Vi har hørt mye om E-dagen gjennom spillene, men dette blir første gang vi faktisk får oppleve overgangen fra lyse fremtidsutsikter til en ren helvetesapokalypse sammen med karakterene. Men The Coalition ønsker også å gå dypere inn i forholdet mellom Marcus og Dom, før de ble de bestekameratene vi alltid har kjent dem som. Det var Doms eldre bror, den tragisk avdøde Carlos Santiago, som var Marcus Fenix' beste venn under krigen. Navnet sier kanskje ikke alle noe, men de som har lest Karen Traviss' bøker, kjenner historien. Gears of War: E-Day vil fortelle historien om to mennesker som begge har mistet noen de er glad i, men som ikke helt har rukket å knytte bånd til hverandre ennå. Spillet blir derfor ikke bare en opprinnelseshistorie for Locust-krigen, men også for brorskapet mellom Marcus og Dom.

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Vi blir kjent med en ny, yngre Marcus Fenix.

De to sørgende soldatene får selskap av to nykommere: Mags Carter, en tidligere COG-soldat som nå jobber på et Imulsion-raffineri, og Lucas Reyes, en ivrig, men uerfaren COG-kadett. Sammen danner de fire unge krigsveteranene "Bravo Squad", som har funnet sammen ved en ren tilfeldighet da katastrofen rammer. Spillets fortelling viker aldri fra denne gruppens perspektiv, til tross for at gresshoppeangrepet på menneskeheten er en global hendelse, ettersom The Coalition har som mål å holde fortellingen fokusert på en bestemt gruppe mennesker på et bestemt sted, noe som forhåpentligvis vil bidra til å gjøre historien mer personlig og intim. Vi vet at spillet skildrer tre dager i byen Kalona, og Studio Brand Director Nicole Fawcette beskriver historien som å ha tre emosjonelle handlinger: "Den første dagen er preget av forvirring og frykt - bakken har åpnet seg, og ingen forstår hva som skjer. Den andre dagen er omgruppering, etablering av kontakt med militæret, gruppedannelse og iverksettelse av oppdrag. Dag tre er desperasjon, da det blir klart at dette ikke er en isolert hendelse. Dette er en livsendrende, verdensomveltende hendelse."

Konflikten begynner som det man tror er et kaotisk angrep fra tankeløse monstre, men så blir det klart at det er en bevisst målrettet krigshandling fra en organisert hær. Det starter med bestialske stakkarer, så eskalerer det til droner, som er mer menneskelignende, og derfra blir det bare verre. På et tidspunkt snur Dom seg mot Marcus og sier "De skyter tilbake. De lager våpen. De kan faen meg snakke!"

Selvfølgelig får vi se et kjent fjes eller to igjen.

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Når det gjelder gameplay, vil fansen føle seg hjemme. Å bevege seg fra dekning til dekning er fortsatt det viktigste, men det såkalte "dekningssystemet" har blitt oppgradert for å støtte et bredere spekter av dekningsalternativer og tilby jevnere overganger til og fra dem. Spillerfigurer kan nå også gli langs bakken fra løpeanimasjonen, enten det er under objekter i omgivelsene, rundt hjørner eller bak skjul. Og kanskje det mest revolusjonerende av alt: Heltene våre kan nå hoppe! Dette åpner opp for en viss grad av vertikalitet i banedesignet, og i spillpresentasjonen vi så på Xbox Games Showcase 2026, ble Marcus vist klatrende opp i hyller og andre høye objekter som i tidligere spill utelukkende har blitt brukt til å gjemme seg bak.

Bare fordi Gears of War: E-Day er en såkalt prequel, betyr ikke det at vi ikke får helt nye våpen å leke med. De mest brutale resultatene kommer fra "the Incinerator", et haglgevær som avfyrer imulsjon og smelter huden av den stakkaren som tilfeldigvis befinner seg i mottakerenden når avtrekkeren trykkes av. Koalisjonen har også vist frem "Gut Puncher", en granatkaster som gir brukeren kontroll over når den eksplosive enheten detonerer ved å slippe avtrekkeren. Gamle favoritter gjør også comeback; "Gnasher" er fortsatt din beste venn i nærkamp, og vi får se fødselen til det ikoniske motorsagutstyrte maskingeværet "Lancer", hvis eksistensberettigelse kanskje ikke var helt til stede før Locust-hæren valgte å gjøre seg gjeldende.

The Coalition er et av bransjens ledende studioer for grafisk design.

Flerspiller er også en nøkkelfunksjon i et Gears-spill. Vi vet at kampanjen vil kunne spilles online med opptil fire spillere og lokalt med to via delt skjerm. Den populære Horde-modusen får også et stort løft i det The Coalition kaller "Horde Siege", der hele tolv spillere, delt inn i tre grupper, forsvarer større kart enn før mot den underjordiske trusselen. Fans kan også se frem til gode, gammeldagse deathmatcher, der to lag på fire spillere møtes i intense kamper på symmetriske kart. De nye bevegelsesalternativene vil definitivt åpne for helt nye måter å skyte kameratene dine med hagler på. Vi trenger heller ikke å vente så mye lenger på å få en smakebit av handlingen, for The Coalition har lovet at vi kan prøve spillets flerspillerdel allerede i august når de lanserer en offentlig betaversjon.

Gears of War: E-Day Gears er det første Gears-spillet som The Coalition har laget uten å gjenbruke en eneste ressurs eller animasjon fra tidligere titler, ettersom absolutt alt vi ser i spillet er bygget helt fra bunnen av i Unreal Engine 5. Utviklingen begynte med "en tom harddisk", ifølge studioets tekniske direktør Kate Rayner. "Vi bygget bokstavelig talt alt på nytt", sier hun, "karakterer, fiender, våpen, animasjon, lyd, selve verdenen". Noen på teamet vil si at det er litt av en lettelse å ikke ha noe arvet fra eldre titler, ettersom det gjør at de kan fokusere på hva Gears of War skal være i 2026 i stedet for å iterere på gamle design.

Den nye teknologien som tilbys av Unreal Engine 5 gjør det også mulig for The Coalition å gjøre spillverdenen mer oppslukende enn noen gang før. Byen Kalona er omhyggelig og kjærlig utformet for å føles som et ekte sted. Gears of War: E-Day foregår ikke i en åpen verden, men teamets nivådesignere har skapt verdenen som et sammenhengende, integrert rom. Håpet er at dette vil få byens ødeleggelse til å føles mer intens. Gears-spillere er vant til å navigere i ruinene av forlatte metropoler ("ødelagt skjønnhet" var et designmantra under utviklingen av originalen), men denne gangen får vi se en levende by som ødelegges i sanntid. Lyset er fortsatt tent i hjemmene, maten står uspist, bilene er forlatt, og Kalona blir behandlet av The Coalition som en egen karakter med en historie å fortelle. De vil at vi, spillerne, skal få et følelsesmessig forhold til alle tapene og ødeleggelsene som verdens innbyggere utsettes for rett foran øynene våre.

Lanseres 6. oktober til PC og Xbox Series S/X, og er inkludert i Game Pass.

Det er tydelig at studioet tar denne historiske begivenheten i Gears-universet så seriøst som mulig, og ambisjonene deres strekker seg lenger enn bare å ta fansen med på en bombastisk berg-og-dal-bane-tur fylt med komisk over-the-top vold og billige one-liners. De ønsker også å berøre hjertene våre og gå dypt inn i karakterenes traumer, de ønsker å opprettholde seriens ånd og videreføre det originale spillets kant, samtidig som de moderniserer formelen på meningsfulle måter. Personlig føles det litt foruroligende å la karakterene fra Gears of War 4 og 5 og konflikten deres være helt uløst, men samtidig er det lett å se hva som trakk teamet til E-Day. Som fan av serien fra dag én har jeg ofte lurt på hvordan hendelsesforløpet kan ha sett ut for dem som var der og var vitne til det, og det er vanskelig å argumentere for at JD Fenix, Kait Diaz og Del Walker har hatt samme innvirkning som hovedpersoner som Papa Fenix og hans mannskap.

Kanskje er dette akkurat den rette retningen å ta akkurat nå. Å se seg tilbake er tross alt ikke alltid synonymt med å bevege seg bakover. Uansett er det tydelig at historien om menneskehetens første opprivende møte med gresshoppehæren er noe The Coalition trenger å få ut. Entusiasmen for prosjektet er til å ta og føle på, både i det vi har sett av spillet og i intervjuene med utviklerne. Gears of War: E-Day ser absolutt ut til å bli et sterkt spill, men vi må vente til oktober for å finne ut nøyaktig hvor sterkt, når det slippes på Xbox Series S/X og PC den 6. oktober.