Gears of War: E-Day Kampanjen vises i ny trailer

HQ

Under Opening Night Live fikk vi sjansen til å se på den delen av Gears of War: E-Day vi har sett minst av: kampanjen. I en fantastisk trailer fikk vi et glimt av en yngre generasjon COG-soldater, ledet av Marcus Fenix, som står overfor trusselen fra Locust.

Det ser ut til å bli mørkt, voldelig og en tilbakevending til de tidligere spillene i Gears of War-universet. Spillet kommer til både PC og Xbox Series S/X 6. oktober, og du kan se kampanjetraileren nedenfor.