Gears of War: E-Day oppført for PS5 dagen etter kunngjøringen om at det er en eksklusiv Xbox-tittel

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Bare timer før Xbox Games Showcase ble sendt, dukket det opp et rykte om at « Gears of War: E-Day » skulle bli en Xbox-eksklusiv tittel, og at PlayStation 5-versjonen derfor var skrotet. Xbox-sjef Asha Sharma hadde tidligere antydet at det var på tide å begynne å fokusere på eksklusivt innhold for Xbox igjen, men ingenting tydet egentlig på at dette var en beslutning som ville bli tatt raskt; tvert imot signaliserte Microsoft at det ville ta tid og kreve evaluering.

Nå er det tegn på at eksklusiviteten og den overordnede strategien (som vi rapporterte om i går) tross alt ble bestemt i siste liten. Via Threads påpeker The Verge-redaktør Tom Warren at bare én dag etter kunngjøringen slapp Xbox-teamet en podkastepisode der PlayStation 5 fremdeles var oppført som en av plattformene « Gears of War: E-Day » skulle lanseres på (selv om dette raskt ble fjernet så snart det ble lagt merke til).

Alt i alt er det mye som tyder på at det, selv ganske nær arrangementet, fortsatt var planer om å bringe spillet til Sonys konsoller – noe som igjen betyr at det et eller annet sted i et lagerrom finnes en nesten ferdig PlayStation 5-versjon (sammen med en Pro-utgave) av « Gears of War: E-Day » som sannsynligvis aldri vil se dagens lys.

Det bør imidlertid bemerkes at Xbox-veteranen Aaron Greenberg uttalte på sosiale medier at dette ikke var en beslutning i siste liten, men at det hadde vært kjent internt i en måned. Det endrer imidlertid ikke det faktum at Microsoft så sent som i går slapp en video der PlayStation 5 er oppført som en plattform, noe mange kommentatorer mener tyder på at ting kanskje skjedde litt for tett opp til arrangementet likevel.

Gears of War: E-Day skal slippes 6. oktober, og vi har en ny, omfattende forhåndsvisning å dele med all den nyeste informasjonen om Marcus Fenix' store comeback.