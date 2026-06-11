Gears of War: E-Day Regissøren bekrefter at det ikke ble brukt kunstig intelligens i utviklingen

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AI er et stort tema i nesten alle sammenhenger for tiden, men innen spillbransjen ser vi at både små og store utviklere bruker generativ AI for å kutte kostnader, få raskere utviklingstid eller bare for å teste ut hvordan teknologien kan hjelpe dem. Det er et ganske upopulært trekk etter internettets standarder, men det er noe som anses som den «nye normen» av mange selskaper.

The Coalition, utviklerne av Gears of War: E-Day, er ikke et av disse selskapene, da deres kreative direktør Matt Searcy bekreftet overfor IGN at det ikke ble brukt generativ AI i utviklingen av spillet. «Vi har et fantastisk konseptkunstteam, og kunstboken vår kommer til å bli fantastisk,» sa Searcy.

The Coalition har jobbet hardt for å sikre at Gears of War-universet folk kjenner og elsker ikke blir overtatt av en maskins tolkning av serien. Utviklerne har brukt år på å liste opp hver eneste detalj i historien og hver eneste del av kanonen for å prøve å respektere den så mye som mulig, og selv om E-Day kanskje leker litt med enkelte øyeblikk, endrer det bare hvor de befinner seg, snarere enn selve hendelsene.