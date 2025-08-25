Gears of War-filmen vil ikke debutere før 2027

Det er tre år siden filmatiseringen av Gears of War opprinnelig ble annonsert, og siden da har den sittet fast i et utviklingshelvete. Den dukket opp igjen for ikke så lenge siden, og er nå i mer aktiv utvikling med Deadpool-regissør David Leitch ved roret.

Og det virker som om full produksjon fortsatt ikke er rundt hjørnet. I et intervju med The Hollywood Reporter har Leitchs kone og produksjonspartner, Kelly McCormick, gitt oss en oppdatering.

"Vi skriver akkurat nå sammen med Jon Spaihts, og vi er veldig begeistret for det. Det er mye energi fra Gears of War-selskapet The Coalition og fra Netflix, fordi The Coalition slipper et spill i 2026. Vi kommer ikke til å treffe den utgivelsesdatoen, men kanskje noe som føles relevant for utgivelsen av det nye spillet. Det er en mulighet for David til å lage en krigsfilm, noe han ikke har fått gjort ennå, og litt sci-fi på sin egen måte med denne elskede IP-en på sin egen måte."

Det betyr at filmen vil gå glipp av Gears of War: E-Days lansering i 2026, og vil tidligst komme ut i 2027.

Det store spørsmålet er fortsatt hvem som skal spille hovedrollene i filmatiseringen. Hvem håper du på?