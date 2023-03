Gears of War: Judgment-musikken lanseres på vinyl

HQ

British Laced Records har nettopp annonsert at enda et Gears of War-spill blir hedret ved å få musikken utgitt på vinyl. Denne gangen er det spin-off-tittelen Gears of War: Judgment hvis 30 musikkspor vil bli utgitt i en deluxe gatefold på to voksplater i rød og blå farge. Albumet vil koste £ 33 pluss frakt, og kan allerede forhåndsbestilles via Laced Records-butikken.

Det fjerde spillet i serien er definitivt litt glemt, så det er hyggelig å se at det får litt kjærlighet.

Hva syntes du om Judgment og er dette et lydspor du vil kjøpe?