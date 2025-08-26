HQ

Gary Jules og Michael Andrews' svært stemningsfulle og litt uhyggelige tolkning av den gamle Tears for Fears-sangen runger i hodet mitt når jeg starter opp Gears of War: Reloaded. Gears of War fyller 20 år neste år, noe som føles helt absurd, det føles som om det var i går da jeg så traileren for første gang og oppriktig ønsket at jeg hadde råd til en Xbox 360 på sparket. Gears og jeg har en del uoppgjort, og nå kom endelig sjansen til å fullføre det jeg aldri klarte første gang for rundt 17-18 år siden. Jeg kom et godt stykke på vei da, helt til sluttfasen av femte akt, men ga til slutt opp av en eller annen grunn. Det må ha vært et eller annet som drev meg til vanvidd, så jeg tok det rett og slett aldri opp igjen, selv om jeg i årenes løp sikkert har tenkt at jeg skulle gjøre det på et eller annet tidspunkt. Men det er som John Lennon sang en gang "livet er det som skjer med deg mens du er opptatt med å legge andre planer".

Det er debuten til Gears of War på PlayStation etter alle disse årene som en eksklusiv tittel, og jeg har kastet meg inn i kampen mot Locust -horden og deres nådeløse Queen Myrrah med en gang, og jeg kan ikke annet enn å smile når jeg tar mine første snublende skritt. Det er absolutt litt som å bli kastet tilbake i tid der jeg satt på mitt gamle gutterom og spilte på en tykk og veldig enkel 14-tommers skjerm. Mye har unektelig skjedd siden den gang, det er helt sikkert, og jeg må innrømme at det føles litt rart å spille Gears på PlayStation, selv om jeg absolutt ønsker det velkommen.

General Raam er tilbake, og han er fortsatt i ganske dårlig humør.

Dette er en annonse:

Når det gjelder den grunnleggende mekanikken, er det ingen store forskjeller sammenlignet med originalen, bortsett fra at det føles litt smidigere, litt raskere og litt mer moderne, samtidig som det fortsatt er gjenkjennelig. Spillkontrollene ser også ut til å være stort sett de samme, i hvert fall fra starten av, med mindre du velger å endre den etter dine egne preferanser. Jeg kjenner meg i alle fall raskt igjen, og heldigvis sitter muskelminnet i fingrene fortsatt der, selv om det er så lenge siden sist. Oppdateringsfrekvensen er vanligvis ganske bra med stabile 60 bilder i sekundet, men når det blir rotete og intenst, har den en tendens til å synke litt, noe som er synd, men ikke katastrofalt.

Det var veldig hyggelig å se Marcus Fenix og Dom Santiago igjen etter alle disse årene.

Vi må selvfølgelig snakke om integreringen av DualSense sine mange flotte funksjoner, for den er ekstremt vellykket og gjør at Gears of War in 2025 faktisk er et bedre spill på PlayStation enn det er på Xbox. Det er ingen tvil om at det gjør utrolig mye for spillopplevelsen, det føles solid å avfyre våpnene takket være den haptiske tilbakemeldingen, Marcus Fenix' skritt føles like tunge som de ser ut, og det har aldri føltes mer ekte å splitte en Locust med motorsagen. Høyttaleren i kontrolleren er også integrert på en god måte, alle svarene du får via radiokommunikasjon går via kontrolleren, og det gir hele opplevelsen en ekstra dimensjon. Men noen våpenlyder kommer også herfra, og det er spesielt veldig nyttig når du lader om. Akkurat som i originalen kan du lade våpenet lynraskt hvis du timer ladingen riktig, og når det er 2-3 kuler igjen i magasinet, kommer det et tydelig klikk fra høyttaleren som en liten advarsel. Når magasinet er helt tomt og omladingen begynner, kommer det igjen et klikk fra kontrolleren, og basert på dette er det ganske raskt å lære seg å time den raske omladingen bare ved å gå etter lyden. Vanligvis må jeg kikke opp i hjørnet og risikerer da å miste fokus litt på den pågående kampen, og det kan bli ganske intenst når de ekle Locusts angriper med full kraft. Men nå trenger jeg bare å lytte, og så vet jeg nøyaktig når jeg skal trykke R1 for å utføre en perfekt hurtiglading. Det tar litt tid å få taket på det, men når man først mestrer det, er det veldig fordelaktig.

Mr Fenix' PlayStation-debut er utvilsomt en sterk en.

Dette er en annonse:

Gears of War: Reloaded Det er definitivt et flott spill, det er helt sikkert, men... Jeg er ikke akkurat imponert, det må jeg innrømme. Jeg husker godt hvor imponert jeg ble da originalen kom ut, som sannsynligvis var det beste i sin klasse når det gjaldt grafikk på den tiden. Reloaded legger ikke lista like høyt, men teksturer, lys og skygger ser fortsatt veldig bra ut, og miljøer og omgivelser generelt har aldri sett bedre ut i et Gears -spill, vil jeg påstå. Men enkelte elementer som for eksempel ild og vann er mindre imponerende noen steder, spesielt vann, som i noen tilfeller ser veldig utdatert ut når det gjelder grafikk. Når jeg ser tilbake på originalen, kan jeg heller ikke unngå å føle at ansiktene føltes mer personlige og mer uttrykksfulle der og da. Marcus og Dom ser selvfølgelig fortsatt ut som seg selv, førstnevnte har sin patenterte sjelelapp og bandana, men det er likevel noe som ikke føles helt riktig. De er litt for polerte i dette tilfellet, og litt uttrykksløse. Marcus hadde et ganske arret og slitt ansikt i originalen, der det var tydelig at han hadde vært gjennom mye opp gjennom årene. Det synes jeg nesten er helt borte her, litt som om han har fått Botox-injeksjoner. Det blir riktignok litt bedre senere, når fjerde akt begynner begynner jeg også å kjenne igjen Marcus slik han så ut før, men før det ser det ofte ut som om han bare har hoppet ut av dusjen og så sminket over arrene og rynkene.

Litt grønt får vi dog se i de dystre landskapene innimellom. Legg også merke til at Dom er nede for telling... ...igjen.

Det er flere ting som er irriterende, selv om det som regel er småting i et ellers godt spill. Men den kunstige intelligensen lar noe å ønske utover det. Teamet mitt er ikke akkurat noen store hjerner, og Dom er fremfor alt ekspert på å havne i trøbbel. Husker du Kryll? Livsfarlige, flygende små flaggermuslignende skapninger som angrep nådeløst og effektivt i ly av mørket, og som i utgangspunktet alltid førte til øyeblikkelig død. Vår kjære Dom gikk seg stadig vill og ble skadet og satt fast på et mørkt sted der det ble vanskelig å redde ham. Jeg prøvde, men da jeg kom dit, fikk jeg Kryll over hele meg og døde. Etter et par slike uhell begynte jeg til slutt å overlate Dom til sin egen skjebne i stedet, for han og de andre kameratene mine er irriterende dumme en stor del av tiden. Men til deres forsvar skal det sies at de faktisk ikke er dårlige i det hele tatt når det kommer til skuddvekslinger, så på den måten er det vel ganske jevnt. Fiendene er heller ikke mye bedre, og er dessverre dummere enn en stein i de fleste situasjoner. Den kunstige intelligensen ser ikke ut til å ha gjort noen reelle fremskritt siden 2006, eller kanskje siden 2015 er mer rettferdig siden dette faktisk er Gears of War: Ultimate Edition remasteren som har blitt justert litt for den nyeste konsollgenerasjonen.

Gears of War: Reloaded kommer med alle flerspillerkartene og all DLC som ble utgitt til originalspillet.

Jeg kan ikke si annet enn at Gears of War har eldet med verdighet på de fleste måter, og ikke minst gjort en meget hederlig og sterk debut på PlayStation 5. Det er for det meste en veldig bra remaster, ettersom kampanjen er like bra som jeg husker den for nesten 20 år siden, om enn litt kort, og den fine integrasjonen av DualSense gjør at det faktisk føles bedre å spille på PlayStation enn det gjør på Xbox, ironisk nok. Til tross for noen mangler er det vanskelig å ikke anbefale Gears of War: Reloaded til både gamle og nye spillere, for det er fortsatt et utrolig spill, og ikke minst er det nå på høy tid for alle hardbarkede PlayStation-spillere å ta igjen det dere har gått glipp av.