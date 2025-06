Betakoder til Gears of War: Reloaded sendes ut

HQ

Som du kanskje vet, er det en Gears of War: Reloaded-beta som kjører både denne helgen og neste som du kan bli med på hvis du abonnerer på Game Pass, har forhåndsbestilt spillet eller eier Gears: Ultimate Edition.

Og nå rapporterer flere personer, inkludert Bluesky-brukeren Wario64, at Microsoft har begynt å sende ut koder til Gears: Ultimate Edition-eiere via Xbox. Husk å sjekke DM-ene dine, og det ser ut til at selv de som har spilt den fysiske utgaven også har mottatt koder, selv om det tidligere ble sagt at bare de som hadde den digitale utgaven var kvalifisert.