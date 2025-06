Gears of War: Reloaded flerspillerdelen kjører i 120 bilder per sekund på Xbox Series S

HQ

Den 26. august har Gears of War: Reloaded premiere, men allerede denne helgen får vi prøve flerspilleraspektet i en betaversjon. Nå har Microsoft delt et såkalt Deep Dive om spillet på Youtube og går inn på ulike aspekter ved det - blant annet bildefrekvensen.

Det viser seg blant annet at det vil kunne kjøre med 120 bilder i sekundet når du spiller flerspiller - og ikke bare for PlayStation 5 og Xbox Series X, men også Xbox Series S. Spiller du enkeltspiller, må du nøye deg med 4K og 60 bilder i sekundet, men vi mistenker at Series S vil kjøre med en lavere oppløsning.

Hvis du vil bli med i betaen denne helgen, er det tre måter å gjøre dette på. Enten bestiller du Gears of War: Reloaded digitalt, eller så er du Game Pass-abonnent (Ultimate og PC Game Pass), eller så hadde du kjøpt Gears of War: Ultimate Edition før 5. mai i år.