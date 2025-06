Gears of War: Reloaded - Like bra som alltid så langt

HQ

Å tenke på at jeg 19 år etter lanseringen av det første Gears of War på Xbox 360 skulle spille den samme tittelen som Cliff Bleszinski en gang skapte når den endelig debuterer på PlayStation 5 er en surrealistisk følelse, men det er akkurat det jeg har brukt den siste helgen på. Det har vært en flerspillerbeta i forkant av spillets tredje lansering 26. august med Gears of War: Reloaded, og med spillet som nå kjører med 120 bilder i sekundet og ekte 4K-oppløsning for første gang, har det vært en enormt etterlengtet retur til planeten Sera, der flere gresshopper og mennesker har blitt saget i to med en motorsagbajonett.

Flerspillerbetaen for Gears of War: Reloaded som startet denne helgen og fortsetter til neste er en slags standard nettverkstest av serverne, og det eneste som tilbys har vært klassiske versus deathmatcher. Det har vært mer smidig og underholdende enn noen gang før, hovedsakelig på grunn av den høyere bildeoppdateringen, og den første helgen av to kart som Gridlock, Gold Rush og Raven Down har vært tilgjengelig for å teste, selv om den personlige favoritten er og forblir den klassiske Gridlock. Derfor var det gledelig at det ble inkludert i betaen, akkurat som det gjorde under betaen av Gears of War: Ultimate Edition for et tiår siden, og det er også en positiv kontrast i forhold til Gold Rush, som aldri appellerte til meg. Neste helg kan du også glede deg over War Machine, Canal og Courtyard i King of the Hill-spillmodusen i stedet.

Gears of War: Reloaded er en remaster av Gears of War: Ultimate Edition (som i sin tur var en nyinnspilling av originalen), og lanseres nå for tredje gang. Det kan sees på som minst én gang for mye, men det store trekkplasteret denne gangen er selvfølgelig at det er første gang den gamle Xbox-sensasjonen dukker opp på PlayStation, og hvis du allerede eide Gears of War: Ultimate Edition til Xbox eller PC, vil du låse opp Gears of War: Reloaded gratis. Spillet vil selvfølgelig også være inkludert på dag én av Game Pass for de som foretrekker det. I tillegg støtter spillet crossplay, som vever sammen spillerbasen mellom PlayStation, Xbox og PC på en smidig måte.

Selv om Gears of War nå er en Microsoft-eid serie (etter at Epic Games solgte den) og debuterer på PlayStation, har studioet The Coalition (i samarbeid med Sumo Digital og Disbelief) sørget for å dra full nytte av PlayStations fordeler i forhold til seriens opprinnelige hjem på Xbox. Med PlayStation 5-kontrolleren føles det bedre enn noensinne å hagle bly og sage motstandere i to, ettersom de adaptive utløserne som er tilgjengelige for boksen, er maksimert til det fulle. Du føler en tilfredsstillende motstand for hvert skudd og hver motorsagmassakre du utfører, og fra nå av vil jeg definitivt foretrekke å bruke en PlayStation-kontroller.

Siden Gears of War: Reloaded bare er en lett oppgradert remaster av det ti år gamle Gears of War: Ultimate Edition, er det ingen oppsiktsvekkende nyheter å snakke om her, på godt og vondt. Den rå og skitne og grusomme grafikken, henrettelsene, muligheten til å lade om våpnene raskere via aktive omladninger, den stemningsfulle musikken av Kevin Riepl, karakterenes skitne one liners når du har drept motstanderlaget og det defensive forsvarsbaserte gameplayet som Cliff Bleszinski og Epic Games sementerte allerede i 2006, er her fortsatt. Denne gangen er det rett og slett 120 bilder i sekundet og 4K som gir et spill som ser litt skarpere og klarere ut enn før, og som allerede nevnt flyter som aldri før. I tillegg støtter spillet nå High Dynamic Range og har fått små oppgraderinger av blant annet skygger og refleksjoner.

Jeg er ikke i tvil om at Gears of War: Reloaded vil være et kjærkomment tilskudd til PlayStation, ettersom det introduserer serien for nye potensielle fans som aldri har eid en Xbox. Men på den annen side er det også flere tidligere fans som spilte serien da den var på topp under Xbox 360-æraen, og som deretter forlot den og Xboxen helt da Xbox One ble lansert, og i stedet skaffet seg en PlayStation 4 som et resultat. De fansen som savnet serien og tørstet etter at den skulle komme til PlayStation, vil nå få drømmene sine oppfylt.

Å lansere spill i en konkurrents format har vist seg å være et vinnende konsept for Xbox, med blant annet Forza Horizon 5, Sea of Thieves og Grounded, som har hatt stor suksess og solgt godt. Så lenge Gears of War: Reloaded føles like polert ved lanseringen 26. august som det føltes under betaversjonen, tviler jeg ikke et sekund på at Microsoft har nok en skattkiste i sitt lager. Jeg gleder meg allerede til spillets fullstendige lansering senere i sommer for enda flere flerspillerkamper, men også, selvfølgelig, for nok en gang å ta meg gjennom Marcus Fenix' første eventyr i kampanjen som nå er mer oppdatert enn noensinne. Den nye Gears of War-æraen under den nye sjefen for The Coalition, Mike Crump, (etter at Rod Ferguson sluttet i 2020) starter i sommer, og jeg er definitivt om bord der jeg spesielt anbefaler de PlayStation-eierne som aldri har prøvd serien før å endelig begynne å gjøre det. Dette er en tittel ingen bør gå glipp av.