Gears of War: Reloaded kritiseres på Steam på grunn av manglende delt skjerm og tekniske problemer

HQ

Samarbeidsskytespillet Gears of War: Reloaded fungerte helt fint da vi anmeldte det på PlayStation 5. På Steam ser det imidlertid mye mørkere ut: bare 48 prosent av spillerne som har lagt igjen en anmeldelse, har gitt det tommelen opp. Den største klagen? Ingen støtte for delt skjerm. Inntil nylig lovet Steam-butikkens side eksplisitt sofasamarbeid, og sa :

"Campaign Co-Op: Knus gresshoppetrusselen sammen gjennom kampanjen delt skjerm eller online co-op"

Den linjen har nå forsvunnet fra beskrivelsen, men spillerne har ikke glemt det. Delt skjerm var en av de mest berømte funksjonene i originalen fra 2006, og den forblir intakt i både PS5- og Xbox Series-versjonene av denne remasteren. PC-spillere føler seg derimot utelatt i kulden.

I tillegg hoper det seg opp med rapporter om tekniske problemer. Noen spillere har lidd av hyppige krasj, andre fikk problemer etter å ha justert grafiske innstillinger, og i mange tilfeller nektet spillet til og med å starte etter å ha koblet det til en Microsoft-konto - noe spillet krever. Ironisk nok fungerte spillet etter sigende helt fint da de byttet over til Game Pass.

Fans håper nå at utviklerne handler raskt med oppdateringer for å gjenopprette både stabilitet og tillit. Inntil da kan Locust-horden være den minste av PC-spillernes bekymringer.

Har du opplevd noen problemer med PC-versjonen av Gears of War: Reloaded?