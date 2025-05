Gears of War: Reloaded kunngjort for Xbox Series X|S, PS5 og PC

Gears of War, et av Xbox 360s mest ikoniske spill, får en remastret utgave denne sommeren. Og det mest overraskende av alt er at det ikke bare lanseres på Xbox, men også på PlayStation 5. Spillet, som har fått tittelen Gears of War: Reloaded, lanseres rett før spillets 20-årsjubileum (det ble lansert i 2006) og har blitt remastret med 4K-oppløsning, 120 FPS og alt nedlastbart innhold fra starten av (inkludert klassiske figurer og kosmetikk), og vil ha null lasteskjermer under kampanjen, samt forbedrede skygger og refleksjoner.

Og for første gang vil Gears of War kunne spilles på PlayStation. Det blir en multiplattform-tittel, på Xbox Series X|S, PlayStation 5 og PC (Xbox PC, Xbox Cloud Gaming og Steam), til en svært rimelig pris, 39,99 dollar. Selvfølgelig lanseres det på dag én med Game Pass Ultimate eller PC Game Pass.

Gears of War: Reloaded vil også ha crossplay og cross-progression, slik at kampanjen og flerspillerprogresjonen din vil overføres på tvers av alle enheter og konsoller, og det inkluderer selvfølgelig samarbeidsspill. Det vil også inkludere delt skjerm.

Til slutt, for Xbox-brukere som kjøpte den digitale versjonen av Gears of War: Ultimate Edition før dagens kunngjøring, vil Gears of War Reloaded være en gratis oppgradering når det lanseres den 26. august.