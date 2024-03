Gears of War skaperen sier hva han mener om at serien bør lanseres på flere plattformer.

HQ

Xbox ser ut til å satse mer og mer på multiplattformspill i fremtiden. Vi har allerede sett Grounded og Pentiment komme til Nintendo Switch, og det går rykter om at Gears of War snart kan dukke opp på en annen plattform også.

I en samtale med GameRant har skaperen av Gears of War, Cliff Bleszinski, snakket om hva han tror om at serien kommer på flere plattformer. "For å si det med Ronald Reagans ord: "Mr. Gorbatsjov, riv ned denne muren!"" sa han. "Jeg tror det er det Phil Spencer er ute etter. Han satser på Netflix-modellen. Det begynte med Xbox Game Pass, og så innså de, i likhet med Netflix, at de må være på alle enheter. Folk har spøkt med at Gears of War skal komme til PlayStation i over ti år, og jeg tenker at jo flere, jo bedre. Hvis folk eier en PS5 og får spille og oppleve neste generasjons Gears-spill, betyr det flere Gears of War tatoveringer."

"En av de tingene jeg har lært av en av heltene mine, John Romero, er at han er veldig flink til å minne folk om fortiden sin når han veileder dem mot fremtiden når det gjelder karrieren sin. Jeg har ingen problemer med å oppmuntre til Gears-fandom. Jeg omfavner det."

Der har du det. Hvis du fortsatt ønsker at Gears of War kun skal være tilgjengelig på Xbox, ser det ut til at skaperen av serien gjerne åpner slusene.

Tror du vi får se Gears of War på PlayStation?