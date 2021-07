Gears of War-musikken remastres og slippes på vinyl

The Coalition og Laced Records har annonsert at musikken fra den originale Gears of War-trilogien remastres og slippes på vinyl. Bokssettet som inkluderer hele seks plater i hver sin sleeve inkluderer 89 spor fra Gears of War, Gears of War 2 og Gears of War 3. De leveres også i en stilig samlerboks med den ikoniske hodeskallen på.

De har nå åpnet for forhåndsbestillinger og hvis du er interessert kan du sikre deg et eksemplar here. Er du interessert i å høre på Gears of War-musikken, men ikke interessert i å ha den i fysisk format, er den også tilgjengelig på blant annet Spotify, Apple Music, iTunes og Amazon.