Gears of War-skaper vil ikke ha Chris Pratt i filmen

HQ

Chris Pratt har vært og kommer til å bli et vanlig syn i en rekke verdenskjente franchiser fremover takket være Guardians of the Galaxy, Jurassic World, The Super Mario Bros. Movie og Garfield, så det er ikke rart enkelte har eller begynner å gå lei av han. Deriblant de som står bak slike kreative prosjekter.

Kort tid etter at Netflix kunngjorde at de lager en film og animasjonsserie basert på Gears of War i går gikk nemlig Cliff Bleszinski, en av spillseriens hovedskapere, på Twitter for å dele sine tanker om det. Først startet han med å dele sin støtte for at Dave Bautista, Dwayne "The Rock" Johnson eller Karl Urban skal få rollen som Marcus Fenix og Ryan Reynolds som Baird. Deretter gjorde han det altså fullstendig klart at Chris Pratt bør holdes langt unna Gears of War-franchisen med denne meldingen:

Må vel ærlig talt si meg enig. Hva med deg?