Gears Tactics kommer til Xbox i november

Når en rekke utviklere og utgivere har ventet på at Microsoft og Sony bare skal annonsere lanseringsdatoene for Xbox Series-familien og PlayStation 5 er det ikke rart at dagens bekreftelse fra førstnevnte har ført til en bølge av andre annonseringer.

Blant annet kan Splash Damage kunngjøre at Gears Tactics vil komme til Xbox One og Xbox Series-familien den 10. november. Dermed ender det opp med å bli litt under sju måneder venting for dere som ikke har prøvd den ganske gode PC-utgaven.