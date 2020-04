Gears-serien i trygge hender til tross for studiosjefens exit

Siden Microsoft kjøpte rettighetene til Gears of War-serien fra Epic Games, har The Coalition hatt hovedansvaret for den. Rod Fergusson har vært sjef for utviklingen, og han har også vært med på å lage originaltrilogien. Det er hans visjon for serien som førte til Gears of War 4 og nå senest Gears 5, men nylig forlot han studioet, og gikk over til Blizzard i stedet.

Men det betyr ikke dermed nødvendigvis at serien vil lide av en identitetskrise. Narrative Director Bonnie Jean Mah sier nelig følgende om saken i et intervju hos IGN:

"Having [Rod] guide us and instill that Gears DNA into our studio, I am confident in saying that we live and breathe Gears and understand his intention for this franchise. We've been living it, we've been realizing his creative vision over the past six years. So now that he's gone off to new adventures, I feel like we have it in our studio blood and our studio gut feeling about what would happen next. And we do have hints of what he was thinking of, but he was also very open to new ideas for what would happen next."

Neste spill i serien er strategieventyret Gears Tactics som slippes den 28. april, men det utvikles av Splash Damage.