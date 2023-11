Geeked-uken: Netflix dobler satsingen på spill

HQ

Det er ingen hemmelighet at Netflix har en stor fremtid i spillbransjen. Streaminggiganten tilbyr nå komplette spill som en del av tjenesten, og eier til og med egne spillstudioer, blant annet utvikleren Oxenfree II: Lost Signals Night School Studio . Alt dette kommer i tillegg til markedets kanskje beste utvalg av TV-serier, anime og filmatiseringer av videospill. Som du kan se, ligger Netflix' fremtid helt klart et sted i spillbransjen.

Som en del av årets Geeked Week har vi sett det neste steget inn i denne spillfremtiden. Vi har ikke bare fått trailere for kommende filmatiseringer og spillsentrert underholdning, som for eksempel den nært forestående Scott Pilgrim Takes Off, men vi har også fått kunngjøringer om en hel rekke faktiske spill som kommer til Netflix senere i år og i 2024, hvorav mange er helt nye opplevelser som er i tråd med noen av strømmetjenestens mest spennende kommende tilskudd.

Hvis du ikke allerede har sjekket ut Oxenfree II: Lost Signals, kan du fortsatt gjøre det nå. Men du kan også spille titler som Moonlighter, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Spiritfarer, Twelve Minutes, Dead Cells, Football Manager 2024 Mobile, og til og med anerkjente opplevelser som Sam Barlows Immortality. Listen over spill er ofte oversett og undervurdert, sannsynligvis på grunn av listen over ganske uinspirerte prosjekter som er laget for å styrke Netflix' mest populære serier og filmer (vi ser på deg Too Hot To Handle games), men dette hindrer ikke Netflix i å utforske spillområdet ytterligere.

Det sier Leanne Loombe, Netflix' VP for eksterne spill, til oss: "Vi prøver å sørge for at det finnes et spill på Netflix for alle. Enten du spiller hver eneste dag eller om du aldri har spilt et spill før. Så det er veldig viktig med variasjon og bredde i porteføljen vår."

Loombe fortsetter: "Vi er veldig fokusert på gjenkjennelig IP og noen virkelig gode indiespill, og dette er virkelig for å fokusere på den store Geeked Week-opplevelsen."

Når det gjelder hva dette betyr for Netflix' fortsatte engasjement i spillbransjen og hva fremtiden bringer for Netflix' innsats på dette området, legger Loombe til: "Vi er litt over 80 spill akkurat nå, og vi har holdt på siden november 2021. Vi ønsker å ha en jevn frekvens av spill, akkurat som vi har på film- og TV-siden. En del av spillene er å tilføre mer verdi og mer medlemsglede til medlemsabonnementet vårt, så vi ønsker å ha en kontinuerlig strøm av spill hver eneste uke der det er mulig."

"Du kan forvente at det kommer flere og flere spill hver uke i løpet av året og neste år også."

Når det gjelder fremtiden, har Netflix allerede annonsert en rekke spill som de har til hensikt å legge til i tjenesten bare i 2024. Noen av disse spillene er titler som allerede har debutert andre steder og høstet strålende kritikker, blant annet Supermassive Hades , Acid Nerve Death's Door , Theklas Braid, Anniversary Edition og Askiisofts Katana Zero. I tillegg kommer en rekke nye lanseringer som skal bygge videre på de allerede populære seriene og filmene på strømmeplattformen.

Med den fortsatte suksessen til Money Heist lanserer Netflix et spill som lar spillerne bli med i mannskapet som startet det hele i et eventyr der valgene dine betyr noe. Money Heist lanseres sammen med spinoff-serien og vil være tilgjengelig eksklusivt og kun for Netflix-abonnenter.

Når fansen har fått sjansen til å se og nyte den etterlengtede Chicken Run -oppfølgeren fra Aardman, vil strømmetjenesten også lansere et sanntids top-down heist-spill der spillerne bruker gruppebasert mekanikk for å infiltrere og hjelpe kyllinger med å rømme til Chicken Island fra ikoniske steder i serien. Chicken Run: Eggstraction vil også kun være tilgjengelig for Netflix-abonnenter.

Til slutt, eller i det minste av de spillene som vi vet vil komme til Netflix i løpet av det som ser ut til å bli de første månedene av 2024, er The Dragon Prince: Xadia. Dette samarbeidsorienterte action-RPG-spillet kommer fra Wonderstorm, det samme teamet som har laget den populære animasjonsserien, og går ut på at spillerne skal utføre oppdrag for å bekjempe og møte skurker fra serien og oppdage nye historier underveis. Selv om dette spillet kun vil være tilgjengelig for mobilbrukere via Netflix, vil det etter hvert også komme til PC.

Loombe forteller: "Vi får muligheten til å skape virkelig autentiske spillopplevelser rundt disse IP-ene som er veldig knyttet til TV-serien eller filmen, så vi kommer definitivt til å se mye mer av dette. Jeg tror det er dette vi kommer til å satse på, jeg tror det er dette fansen og medlemmene våre ber om. Så dette er noe som vil bidra til å differensiere spillporteføljen vår i forhold til andre."

Når det gjelder hvordan Netflix vanligvis går frem for å få spill fra tredjepartsutviklere til Netflix, forteller Loombe at det ofte er en toveis samtale mellom strømmetjenesten og spillstudioene.

"Det går begge veier, for å være ærlig. Det er noen utviklere som vi er veldig interessert i deres spesielle IP og spillet de har laget tidligere. Hades er et fantastisk spill. Så det kommer helt an på partneren. Noen ganger går vi til utvikleren og spør om det er mulig å lage en mobilversjon av dette spillet. Noen ganger kommer utviklerne til oss og sier at vi er veldig interessert i å lage et mobilspill, og at vi mener Netflix er den perfekte plattformen for det. Det er virkelig en toveis samtale."

Med et slikt fokus på å fortsette å utvide spillporteføljen og samarbeide med utviklere for å bringe mobilversjoner av spillene deres til strømmeplattformen, ble Loombe spurt om Netflix ser for seg en fremtid på PC- og konsollområdet.

"Vi er veldig fokusert på mobil i dag. Vi har annonsert skyteknologien vår, og vi er i en veldig tidlig fase med skyteknologien vår akkurat nå ... skyinfrastrukturen og -teknologien vår vil gjøre det mulig for medlemmene å spille på PC og TV, og det betyr at vi vil ha flere plattformer på tvers av plattformen ... det er egentlig fokuset vårt akkurat nå ut fra en plattformstrategi. Fremover vil vi fortsette å vurdere hva som er fornuftig for porteføljen vår."

Loombe fortsatte da han ble bedt om mer informasjon om Netflix' spillfremtid på Xbox og PlayStation: "Jeg tror det alltid er en del av strategien vår og en del av diskusjonen om hvor vi ønsker å utvikle porteføljen. Som nevnt er mobil en veldig stor mulighet for oss, og vi ser et fantastisk potensial for å betjene medlemmene våre på den måten gjennom mobil, og så selvfølgelig gjennom TV, fordi det er der medlemmene våre opplever Netflix. Vi ønsker å møte medlemmene våre der de er, foran TV-en og foran PC-er og bærbare datamaskiner gjennom nettskyen, og det er det som er vårt fokus akkurat nå."

Nylig har vi sett Netflix utforske hvordan de tilbyr annonser til sine medlemmer, med ulike nivåer som enten er billigere og inkluderer annonser, eller dyrere og unngår dem. Loombe ble spurt om vi noen gang kommer til å se annonser i Netflix' spillportefølje, og hun svarte kort og godt: "Det finnes ingen planer om annonser i spill."

Loombe bekreftet imidlertid direkte at Netflix' fremtid på spillområdet handler om mer enn bare å tilby eller lage spill til medlemmene. Det er en intensjon om å utforske muligheten for å lage TV eller filmer basert på prosjektene, noe som betyr at vi kan forvente at strømmetjenestens utvalg av videospillrelaterte tilpasninger vil fortsette å ekspandere etter hvert.

Loombe uttalte spesifikt: "Jeg tror det absolutt er mulig. Ja, strategien vår vil absolutt fungere begge veier. Så vi kommer helt sikkert til å gjøre mer på det området."

Netflix har store planer på spillområdet. Selv om det er tydelig at Netflix har til hensikt å fortsette å utforske mobil- og skymarkedet, har de ikke tenkt å gi seg i arbeidet med å tilby videospill til sine medlemmer som en del av abonnementet. Kanskje er det på tide å endelig sjekke ut noen av de spillene som allerede er tilgjengelige...