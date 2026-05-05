Gen Alpha og Baby Boomers kan være enige om èn ting, og det er å elske The Mandalorian

Star Wars-dagen er kanskje offisielt bak oss, men en av de største filmfranchisene i verden kommer ikke til å forsvinne bare fordi det ikke lenger er 4. mai. Faktisk strømmer folk Star Wars-filmer og -serier hele året, i tilfelle du ikke visste det, og noen nye data har kommet om hva slags innhold fra en galakse langt, langt borte som folk liker i disse dager.

De siste Nielsen-dataene (via Variety) dekker for det meste 2025, ettersom det er litt tidlig å se hva folk så på i går. Men på toppstrømmetitlene for 4. mai 2025 ser vi Andor på toppen av listen, etterfulgt av A New Hope, deretter The Phantom Menace. Interessant nok havnet ingen av oppfølgerfilmene på topp 10-listen over de mest sette filmene fra Nielsens data.

Heller ikke de nye filmene er favoritttitlene til noen generasjon. Når vi går inn i dette året, ser vi at det i første kvartal var The Mandalorian og Andor som imponerte mest. Gen Alpha og Baby Boomers elsker Mando mest, mens Millennials og Gen X foretrekker Andor som sin foretrukne Star Wars-serie. Gen Z er den eneste avvikeren, og foretrekker Star Wars: The Clone Wars mest av alt.

