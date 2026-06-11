Gen Atlas-skaperen Fumito Ueda ønsker at hans eldre spill skal bli tilgjengelige på flere plattformer

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Gen Atlas kan hente mye fra Fumito Uedas tidligere arbeid, men det gigantiske robotspillet skriver også historie for den legendariske skaperen. Siden han samarbeider med Epic Games og bruker Unreal Engine 5, vil Uedas nyeste prosjekt være den første tittelen han har regissert som lanseres på PC.

I et intervju med PC Gamer forklarte Ueda hvor glad han er for at folk på en ny plattform vil kunne spille et av spillene hans. Men han vil også gjerne se klassikerne sine komme til PC en dag. "Hvis det finnes en slik mulighet, tror jeg det bare er gode nyheter for spillene," sa han.

Dessverre er ikke den avgjørelsen opp til Ueda alene. Siden Sony eier rettighetene til Ico, Shadow of the Colossus og nesten helt sikkert også har kontroll over The Last Guardian, er det lite sannsynlig at Ueda bare kan knipse med fingrene og få et team til å jobbe med å bringe dem til Steam Store. Siden PlayStation også har gitt opp sine store utgivelser på PC, tviler vi på at de tenker på porteringer til plattformen akkurat nå.