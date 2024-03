Gen V Forfatteren gir en oppdatering om sesong 2

HQ

Ventetiden mellom tredje og fjerde sesong av The Boys har vært lang - den pågår fortsatt, vel å merke, men noe som gjorde ventetiden litt lettere, var den glimrende spin-off-serien Gen V. Den viste hvordan det kan være å være superhelt på college, og Gen V ga oss også et innblikk i The Boys' samfunn utenfor Homelander og Billy Butchers verden.

Nå har vi en spennende oppdatering om sesong 2 av Gen V fra en av forfatterne. Thomas Schnauz, som tidligere har jobbet med Breaking Bad og Better Call Saul, sa i et intervju at innspillingen av Gen V sesong 2 vil begynne innen to til tre uker.

Det er bare begynnelsen på innspillingen, som sannsynligvis vil ta en stund og deretter følges opp av etterarbeidet, der det også vil være mye arbeid som må gjøres. Det er likevel en lovende oppdatering, og det betyr at vi sannsynligvis får en ny sesong av Gen V for å tette gapet mellom The Boys sesong 4 og 5.