Gen V har blitt fornyet for en ny sesong

Det er ganske tydelig at Gen V har truffet godt hos abonnentene på Prime Video, ettersom spinoff-serien The Boys allerede har blitt fornyet for en oppfølger til tross for at den første sesongen ennå ikke er ferdig på strømmetjenesten.

I henhold til et innlegg på X blir vi ganske enkelt fortalt at sesong 2 er bekreftet, noe som betyr at vi kan forvente å komme tilbake til God U en gang i fremtiden, uten tvil mellom The Boys sesong 4 og 5.

Gen V følger en gruppe universitetsstudenter som oppdager grusomme hemmeligheter på skolen sin, og hvordan det knytter dem til det alltid problematiske selskapet Vought.

Har du sett Gen V, og hva synes du i så fall om serien?