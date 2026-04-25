Gen V har blitt kansellert, men karakterene kommer tilbake

Så sent som i oktober ble den andre sesongen av Gen V avsluttet, med gjennomgående høye seertall. Blant fansen var det enighet om at den andre sesongen av denne spin-offen faktisk var bedre enn den fjerde sesongen av The Boys, i hvert fall hvis man skal dømme etter Rotten Tomatoes, der Gen V: Sesong 2 fikk en publikumsscore på 71 % sammenlignet med 54 % for The Boys: Sesong 4.

Men... som vi vet, er kvalitet ingen garanti for en fortsettelse, og nå melder Deadline at dette markerer slutten på eventyrene ved Godolkin University. Det oppgis ingen grunn, men Asa Germann (som spiller en av hovedrollene, Samuel "Sam" Riordan) har allerede gått videre til Frisco King på Paramount+, mens Chance Perdomo (som spilte Andre Anderson) døde i en motorsykkelulykke i forkant av sesong to, noe som kan ha spilt inn i avgjørelsen.

Men dette betyr ikke at vi har sett det siste av karakterene. Showrunner Eric Kripke bekrefter at flere av dem vil dukke opp i The Boys: Season 5, som for øyeblikket sendes og er halvveis i sesongen, og at de også vil dukke opp i det neste store prosjektet i dette universet, nemlig 2027s Vought Rising.

Hva synes du om Gen V, og kommer du til å savne den?