Gen V: Innspillingen av sesong 2 er nå i full gang

Mens vi venter på den siste episoden av The Boys: Season 4, som er den nest siste sesongen av den populære TV-serien, har det blitt kunngjort at Gen V spinoff har begynt innspillingen av sesong to.

Starten på innspillingen har blitt forsinket av det faktum at Chance Perdomo, som spilte karakteren Andre Anderson, døde i vår. Teamet har sagt at de har til hensikt å hedre Perdomo ved å ikke erstatte ham på noen måte, ettersom helten hans nå rett og slett vil forsvinne fra serien.

Vi vet ennå ikke når sesong to starter, men vi antar at den vil fungere som et springbrett for The Boys: Season 5, akkurat som den første sesongen av Gen V la grunnlaget for The Boys: Season 4.

Hva synes du om Gen V og er du sulten på mer?