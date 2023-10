Gen V kan ha avslørt en viktig detalj om Black Noir

HQ

Fire episoder av Gen V er sluppet så langt, og selv om The Boys-spin-offen gir oss et annet fokus når det gjelder karakterene og historien er den ikke så fjernt fra temaene og verdenen i originalproduktet.

Fans mener til og med at de har funnet en interessant og skjult forbindelse mellom The Boys og Gen V. De tror nemlig at de har oppdaget en detalj fra Black Noirs bakgrunnshistorie. Vi har spoilere for serien, men de er nødvendige for å forstå denne teorien.

Det hele dreier seg om The Woods, det underjordiske fengselet for superhelter. Mange mennesker blir holdt fanget her og eksperimentert på, og det antas at Black Noir også kan ha blitt holdt fanget her. En fan med ørneblikk oppdaget malerier av skogscener i The Woods.

I The Boys sesong 3 får Black Noir hallusinasjoner av skogsdyr, noe som har fått noen til å tro at tegneserievennene hans stammer fra tiden i The Woods. Ikke alle er overbevist, men det er en interessant teori.

Hva synes du om denne ideen?