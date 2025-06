Gen V: Premieren på sesong 2 avsløres i den første teasertraileren

HQ

Netflix hadde sitt store Tudum-arrangement i helgen, noe som betydde at vi fikk se utallige trailere fra deres kommende store prosjekter som Squid Game: Sesong 3, Wednesday: Sesong 2, og Stranger Things: Sesong 5. Dette har gjort at andre nye trailere har havnet i skyggen.

Dette inkluderer den første teaser-traileren for sesong to av The Boys spinoff Gen V. Ikke bare gir den en forsmak på all den supermaktbaserte handlingen som kommer, men den avslører også at den har premiere 17. september, nok en gang på Prime Video.

Sjekk ut videoen nedenfor, og siden den er The Boys-relatert, kan vi allerede advare de sarte om å kanskje se noe annet i stedet.