Gen V: Sesong 2 - Episode 1-3

HQ

The Boys-universet som Prime Video har utvidet balanserer på kanten av å bli for likt de samme filmuniversene som den i utgangspunktet så ut til å parodiere. Serien kom i en tid da superhelter dominerte Hollywood fullstendig, og den tilbød en helt ny vri på formelen ved å ta oss med til en verden der de nærmest mytiske heltene ikke var de rene og sanne forbildene som vi kjenner dem som. Den ga oss en grovkornet, rå og satirisk historie som dryppet av konspirasjoner og stikk til det moderne politiske landskapet, og selv om den utvilsomt ikke var for alle, ble de som så den, ganske raskt forelsket. Nå har det imidlertid blitt fire sesonger av The Boys og til og med flere spinoff-serier, og derfor kan det til tider føles som om universet er i ferd med å bli for stort for sin satiriske eksistens, til tross for at kvaliteten på hvert enkelt prosjekt egentlig aldri har sviktet.

Men The Boys har likevel vokst seg større enn sitt mer ydmyke utgangspunkt. Det er nå et omfattende og storslått parodiprosjekt som i bunn og grunn ser ut til å speile alt som er galt med dagens USA, og noen ganger fungerer ikke den enorme skalaen akkurat i seriens favør, og den går glipp av det opprinnelige formålet som så mange satte pris på. Gen V derimot, spinoff-serien som utspiller seg på et universitet for overmennesker, har ikke hatt dette problemet av den enkle grunn at skalaen fortsatt er mindre, og det er faktisk noe den drar nytte av.

HQ

Joda, Gen V og denne andre sesongen av serien utspiller seg fortsatt i det større The Boys -universet, og på grunn av måten dette universet er satt sammen på, har det tematiske bånd til hendelser som fant sted i hovedserien. Men generelt sett er disse forbindelsene mindre viktige, ettersom fokuset heller ligger på kjernekarakterene og hvordan de fortsetter å operere i skyggen av Vought Corporation, og lærer hemmeligheter som utsetter dem for stor fare. Det er en serie som handler om å sette sammen puslespillet Vought og deres skapelse av superhelter, det er en serie som handler om personlige kamper og sannheter, og det er en serie som ikke handler om det større geopolitiske landskapet.

Dette er en annonse:

Det er disse punktene som gjør Gen V til et spennende premiss, for man går ikke inn i en ny sesong og forventer absurde og grusomme scener, vanligvis med Homelander i sentrum, og man forventer heller ikke at Billy Butcher skal begå noe som vanligvis ville blitt sett på som en terrorhandling. Det vi har her, er et amerikansk collegedrama med noen anspente, nesten skrekkinngytende undertoner i kjernen, mens de unge skuespillerne prøver å holde seg unna rampelyset og samtidig dykke dypere ned i områder de ikke hører hjemme i. Finnes det fortsatt øyeblikk som er ment å sjokkere og få deg til å trekke på smilebåndet? Ja, selvfølgelig, den foregår jo tross alt i The Boys -universet, men de er mindre i fokus, og det setter vi faktisk pris på.

Uansett, de første episodene av sesong 2 har imponert så langt, rett og slett fordi de klarer å balansere på en knivsegg mellom å hele tiden avsløre spennende plottpunkter og samtidig holde deg i ånde ved aldri å vise for mye. Du får følelsen av at historien utvikler seg i et engasjerende tempo, uten at du føler deg overveldet av det som skjer eller at fortellertråder går til spille. Det er en sterk balanse.

Denne sesongen av Gen V hadde også den ekstra utfordringen å håndtere den tragiske bortgangen til skuespilleren Chance Perdomo, som spilte Andre i serien. Dette har blitt håndtert med en klasse og eleganse som mange kunne lære av, ettersom karakterens forsvinning umiddelbart blir forklart og deretter brukt som en mulighet for karakterene og skuespillerne til å dele sine følelser over en så trist hendelse. Du kan føle innvirkningen Perdomos bortgang har hatt på serien, men det er et hull som har blitt fylt på en meningsfull og respektfull måte.

Dette er en annonse:

Når det gjelder resten av skuespillerne, i motsetning til The Boys, som for hver sesong føles mer og mer som en overveldende ensembleinnsats, har Gen V en gruppe kjerneskuespillere som den liker å fokusere på, og denne første episoden gir dem alle rikelig med pusterom og plass. Jaz Sinclairs Marie er stjernen, men Lizzie Broadways Emma, Maddie Phillips' Cate, Derek Luh og London Thors Jordan og Asa Germanns Sam får alle rikelig med lovende og spennende tid på skjermen. Det samme kan også sies om den nye skurkefiguren, Hamish Linklaters Dean Cipher, som er en svært kompleks og forskrudd skapning, men hva han egentlig er, er noe handlingen klarer å holde hemmelig uten at det føles som for mye erting.

Poenget er at Gen V har kommet tilbake med en sterk serie innledende episoder. Starten på sesong 2 er kvalitets-tv som definitivt vil underholde The Boys -fansen (særlig på grunn av de korte cameoene og nikkene), men som også vil underholde andre takket være den utmerkede fortellingen og dialogen, de sterke prestasjonene og den medrivende handlingen. Spørsmålet er nå om den klarer å holde landingen gjennom resten av sesongen...