Gen V Sesong 2 er ferdig innspilt

Gen V - Spinoff-serien basert på The Boys - har avsluttet innspillingen av sin andre sesong. Den neste sesongen av serien forventes å komme neste år, og vil være et mellomlegg mellom The Boys sesong 4 og sesong 5.

Innspillingen av serien ble bekreftet av skuespilleren Derek Luh, som spiller den ene halvdelen av Jordan Li sammen med London Thor. Luh la ut noen bilder på Instagram-kontoen sin som avslørte at innspillingen faktisk var ferdig. Det er fortsatt ingen utgivelsesdato på Gen V Sesong 2 i tillegg til at den kommer ut neste år, og ettersom det sannsynligvis er mye etterarbeid som skal gjøres med superkrefter og hva som helst, kan det ta litt tid før vi ser den.

Gen V Sesong 2 har allerede møtt betydelige utfordringer etter tapet av Chance Perdomo, som gikk bort tidligere i år. Rollen hans har ikke blitt ombesatt, så vi får se hvordan forfatterne har klart å komme seg rundt hans tragiske bortgang.