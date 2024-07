Gen V Sesong 2 får forhåpentligvis premiere i 2025

HQ

The Boys-spin-offen Gen V viste seg å være populær da den ble lansert på Amazon i 2023, og selv om vi må vente til 2026 før vi får se finalen i Butcher og Homelanders historie, kan det hende vi får en ny sesong av superheltenes collegedager for å fylle det tomrommet.

Ifølge et intervju med Amazon MGM TV-studio-sjef Vernon Sanders fra The Wrap, kan den andre sesongen av Gen V forberede seg på en utgivelse i 2025. "Vi er i produksjon nå. Vi har vært i produksjon i flere uker nå, sannsynligvis en måned eller to, og jeg håper det vil være ute neste år, " sa Sanders.

Vi har ikke noe mer spesifikt tidsvindu for når den utgivelsen kan bli, men staben som jobber med Gen V kommer sannsynligvis til å ta seg god tid med den. Etter det tragiske tapet av Chance Perdomo tidligere i år, har det skjedd noen betydelige endringer i historien, og vi må vente og se hvor det bærer hen.