Gen V Skuespilleren skal angivelig ha fått rollen som « Angel i Marvels nyinnspilling av « X-Men

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Da Prime Video kunngjorde at de ville avslutte «Gen V»-historien etter den andre sesongen, ble noen ganske sjokkerte, ettersom denne spin-off-serien, som utspiller seg på universitetsnivå, gradvis hadde vokst til å bli et bedre underholdningsprodukt enn hovedserien «The Boys».

Likevel gir dette stjernene frihet til å gå videre til andre prosjekter, og for Asa Germann, kjent for å spille den noe psykotiske Sam Riordan, har han nå funnet et nytt hjem ved Charles Xaviers skole for begavede ungdommer.

Ifølge The Hollywood Reporter har Germann sluttet seg til reboot-prosjektet « X-Men, regissert av Jake Schreier, i rollen som Warren «Angel» Worthington III. Rapporten hevder at Germann var aktuell for rollen som Cyclops, men tapte den til Kit Connor, før han ble tilbudt en annen rolle som Angel.

Dette betyr at « X-Men-besetningen nå er styrket litt og inkluderer følgende stjerner og skuespillere.



Sadie Sink som Jean Grey



Kit Connor som Cyclops



Christopher Abbott som Professor X



Samara Weaving som Emma Frost



Inde Navarrette som Rogue



Maya Boyd som Storm



Asa Germann som Angel



Til slutt er også Adam Driver med i rollelisten som antagonisten Mr. Sinister, noe som gir en svært ung og stjernespekket rollebesetning. « X-Men forventes å ha premiere på kino 5. mai 2028.