Gen V starter med tre episoder den 17. september

Vi visste at Gen V ville komme 17. september etter en teaser-trailer, men nå vet vi når hver episode av den nye serien kommer på skjermen.

I henhold til et nytt bilde som er lagt ut på Gen V sosiale mediesider, ser vi at 17. september - seriens premieredato - gir oss episode 1-3, og etter det får vi nye episoder ukentlig frem til finalen 22. oktober. Sjekk ut hele listen nedenfor:





Episode 1-3: 17. september.



Episode 4: 24. september



Episode 5: 1. oktober



Episode 6: 8. oktober



Episode 7: 15. oktober



Episode 8: 22. oktober



Et seks ukers intenst kurs ligger foran oss, der vi får se mer av superuniversitetet Godolkin, i tillegg til mange spennende elementer som gir oss ytterligere innblikk i The Boys' verden. Det er sannsynlig at denne sesongen av Gen V også vil knytte an til slutten av The Boys, så fansen bør holde øynene åpne.