nyheter
Gen V
Gen V starter med tre episoder den 17. september
Etter å ha kastet en rekke episoder på oss den første uken, vil vi ha en episode ukentlig i henhold til den nye tidsplanen.
HQ
Vi visste at Gen V ville komme 17. september etter en teaser-trailer, men nå vet vi når hver episode av den nye serien kommer på skjermen.
I henhold til et nytt bilde som er lagt ut på Gen V sosiale mediesider, ser vi at 17. september - seriens premieredato - gir oss episode 1-3, og etter det får vi nye episoder ukentlig frem til finalen 22. oktober. Sjekk ut hele listen nedenfor:
- Episode 1-3: 17. september.
- Episode 4: 24. september
- Episode 5: 1. oktober
- Episode 6: 8. oktober
- Episode 7: 15. oktober
- Episode 8: 22. oktober
Et seks ukers intenst kurs ligger foran oss, der vi får se mer av superuniversitetet Godolkin, i tillegg til mange spennende elementer som gir oss ytterligere innblikk i The Boys' verden. Det er sannsynlig at denne sesongen av Gen V også vil knytte an til slutten av The Boys, så fansen bør holde øynene åpne.