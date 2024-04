Gen V-stjernen Chance Perdomo døde 27 år gammel

HQ

Chance Perdomo, stjernen i Gen V og Chilling Adventures of Sabrina, har dessverre gått bort, 27 år gammel. Som rapportert av Variety ble Perdomo tragisk drept i en motorsykkelulykke, men heldigvis ble ingen andre drept.

"Det er med tunge hjerter at vi deler nyheten om Chance Perdomos altfor tidlige bortgang som følge av en motorsykkelulykke," sa Perdomos publisist i en uttalelse. "Myndighetene har opplyst at ingen andre personer var involvert. Hans lidenskap for kunst og umettelige appetitt på livet ble følt av alle som kjente ham, og hans varme vil leve videre hos dem han elsket høyest. Vi ber om at dere respekterer familiens ønske om privatliv mens de sørger over tapet av sin elskede sønn og bror."

Produsentene av Gen V sa i tillegg: "Vi kan ikke helt fatte dette," heter det i uttalelsen. "For de av oss som kjente ham og jobbet med ham, var Chance alltid sjarmerende og smilende, en entusiastisk naturkraft, en utrolig talentfull artist, og mer enn noe annet, bare en veldig snill, herlig person. Selv det å skrive om ham i fortid gir ikke mening.

"Vi er så lei oss på vegne av Chances familie, og vi sørger over tapet av vår venn og kollega. Klem dine kjære i kveld."