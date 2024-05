Gen V vil ikke omarbeide Chance Perdomos rollefigur

HQ

For litt over en måned siden rapporterte vi den tragiske nyheten om at Chance Perdomo, kjent fra blant annet Chilling Adventures of Sabrina og Gen V, dessverre døde etter en tragisk motorsykkelulykke.

Selv om detaljene om hva som skjedde har vært knappe av respekt for Perdomo, rapporteres det at han på tidspunktet for ulykken var på vei til innspillingen av den andre Gen V sesongen. Dette gjør det klart at han skulle ha vært med i sesong to, og det fører selvfølgelig til spørsmålet om hva som skjer nå; vil hans rolle bli spilt av noen andre, eller vil han bli skrevet ut av serien?

Dette har nå blitt besvart via Instagram, hvor seriens produsenter skriver :

"Mens vi fortsetter å navigere i det tragiske tapet av Chance Perdomo, er alle på Gen V fast bestemt på å finne den beste måten å vise respekt for hans minne på. Vi kommer ikke til å omarbeide rollen, for ingen kan erstatte Chance."

Produksjonen har allerede blitt bekreftet å være forsinket, og Instagram-innlegget lyder også :

"I stedet har vi tatt oss tid og rom til å tenke gjennom sesong 2-historiene våre når vi begynner produksjonen i mai. Vi vil hedre Chance og hans arv denne sesongen."

Hva synes du om avgjørelsen, og tror du Gen V vil være den samme til tross for at en så viktig karakter nå bare forsvinner?