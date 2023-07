HQ

I forrige uke delte Amazon en ny plakat for The Boys-spinoffen Gen V, og lovet at vi skulle få seriens første skikkelige teasertrailer den 24. juli. De holdt løftet sitt.

La oss bare si at det er litt morsomt at dagens Gen V teasertrailer sensurerer stygge ord, for jeg tror de fleste av oss er enige i at det vi får se er mye verre... på en god måte. For disse unge, håpefulle heltene er tydeligvis på god vei til å bli like gale som de voksne.