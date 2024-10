Generativt AI-program som kan generere spill fra bunnen av, får massiv kritikk

HQ

Bare fra et etisk ståsted er det mange som angriper et nytt program kalt "Tales", som lar forbrukerne generere spill fra bunnen av, fra sci-fi-skytespill til postapokalyptiske tredjepersonseventyr.

Men bortsett fra de moralske betenkelighetene ser Tales ut til å ha et annet problem, et problem som mange andre AI-baserte programmer også har - nemlig at de er designet for å remixe eksisterende ideer og konsepter, i stedet for å skape noe som virkelig er nytt i sin essens.

Hvorvidt alle remikser litt, og hva som egentlig er "nytt", er nok en diskusjon for en annen dag, men Tales ser ut til å være ganske ineffektiv når det gjelder å maskere inspirasjonskildene sine. Et av eksemplene utviklerne selv har trukket frem, er for eksempel noe som er påfallende likt Horizon -serien.

Som WCCFTech skriver, har utviklerne sendt ut en pressemelding som avslører at programmet er basert på en "Large World Model" kalt Sia.

"Tales føles virkelig som noe fra en sci-fi-film, og vi gleder oss til å gjøre det til virkelighet. Spillbransjen er i desperat behov for en revolusjon, og det å legge skaperkraften i hendene på spillerne kan være starten på en ny æra av underholdning som strekker seg langt utover spillene. Mangel på ressurser bør aldri komme i veien for en kreativ gnist, og det å gi skaperne denne muligheten betyr så mye for oss," sier produktsjef Jason Krupat.

Du kan se flere eksempler, inkludert noe som virkelig ser ut som Grand Theft Auto V, nedenfor.