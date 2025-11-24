Genesis avduker Magma GT Concept, som signaliserer "det neste tiåret med ytelse"

HQ

Folkene på Genesis har løftet på forhenget for en helt ny modell med svært store ambisjoner. Bilen, som går under navnet Magma GT Concept, er designet som en intensjonsavtale, og signaliserer "next decade of performance" fra bilgiganten.

I pressemeldingen forklarer Genesis at Magma GT Concept er "merkets hittil klareste uttrykk for sin forpliktelse til sine fremtidige høyytelsesmuligheter". For de som lurer på hva dette betyr, Genesis uttrykker at de har planer om å utvikle konseptet til et "performance icon", en "halo-bil" som de beskriver det, og en som viser deres "langsiktige ambisjon om å gå inn i GT-racingklassen".

Vi har ikke fått vite noe spesifikt om bilens ytelsesmål ennå, men vi har noen få detaljer å legge merke til, blant annet at den vil ha et lavt frontpanser og en skrånende taklinje, den har brede bakskjermer som tolker GT-racerbilens proporsjoner på nytt, den har en hytte med båthale og G-matrix aerodynamiske mønstre for å gi bedre funksjonell luftstrøm.

Forvent å se mer fra Magma GT Concept i fremtiden, og inntil videre kan du ta en titt på bilen nedenfor.