Gen.G sikrer seg plass i finalen i den øvre delen av LCK-sluttspillet, mens Hanwha Life og T1 kjemper om den andre plassen

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Mange av de regionale ligaene er i ferd med å avslutte sesongen i den konkurransepreget verdenen av League of Legends, men få er så langt kommet som den koreanske LCK, ettersom regionen er omtrent halvveis i sluttspillet. Dermed vil finalen i den øvre delen av turneringstreet være avgjort i dag, noe som betyr at vi vil vite hvem ett av de to lagene i den store finalen er.

Gen.G har allerede gjort kort prosess med KT Rolster, der førstnevnte knuste sistnevnte med 3–0 og sikret seg den første plassen i finalen i den øvre delen. Den andre plassen vil gå til vinneren av kampen mellom Hanwha Life og T1, en kamp som pågår i skrivende stund.

Taperne i begge disse kampene er ennå ikke slått ut, da de havner i den nedre delen av turneringen, hvor de skal kjempe for å unngå å bli slått ut. I denne sammenhengen er det foreløpig fastsatt noen kamper i nedre del av turneringstreet, der Dplus og FearX møtes i morgen, 3. september. Vinneren går videre for å møte KT Rolster den 4. september, og vinneren av den kampen møter taperen av Hanwha Life mot T1 den 6. september.

Selv om det kan virke som om LCK-sluttspillet snart er over, er både finalen i nedre del av tabellen og den store finalen planlagt til neste helg, 12.–13. september, noe som betyr at plassene til regionen i Worlds 2026 vil bli tildelt da.

Det vi vet, er at Hanwha Life, Gen.G og T1 uansett har sikret seg plass i Worlds ved å plassere seg høyt nok i LCKs grunnserie (og ved å vinne MSI 2026 i Hanwha Lifes tilfelle). Dette betyr at det teknisk sett bare er én siste VM-plass tilgjengelig for LCK, og denne vil gå til enten Dplus, FearX eller KT Rolster – alle tre er de eneste lagene i nedre del av tabellen per nå.