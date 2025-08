Genshin Impact vil slutte å kjøre på PS4 i april 2026 med oppdateringer av kravene til mobil- og PC-spill

HQ

Genshin ImpactHoYoverse, den største eksponenten for free-to-play og gatcha-spill utenfor Asia, vil avvikle sin eldre konsollversjon. Fra og med 10. september, ifølge et innlegg på det offisielle forumet, vil Genshin Impact ikke lenger være tilgjengelig for kjøp på PlayStation 4s PlayStation Store, samtidig med lanseringen av den nye versjonen på alle andre plattformer, kalt Song of the Welkin Moon. Kjøp i spillet på PS4 vil også bli begrenset fra 25. februar 2026. Den endelige nedleggelsen vil finne sted 8. april 2026.

Når det gjelder nedleggelsen, ser det ut til at den nåværende utviklingen av spillet ikke lenger er kompatibel med Sonys forrige generasjons evner. HoYoverse har også hevet kravene til mobil- og PC-versjonene av Genshin Impact, som er som følger :

Android



Støttede enheter



ARM v8a 64-bit



GPU uten PowerVR



SoC: Snapdragon 660 (Adreno 610), Helio G88 (Mali-G52) eller høyere



RAM: 4 GB eller mer



Operativsystem: Android 10.0 eller nyere Android 10.0 eller nyere



Anbefalt konfigurasjon



SoC: Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 980 eller høyere



RAM: 6 GB eller mer



Operativsystem: Android 12.0 eller nyere



iOS



Kompatible enheter:



Enheter: iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad mini (5. generasjon), iPad Air (3. generasjon), iPad (8. generasjon) eller nyere modeller



SoC: iPhone med Apple A11 SoC eller høyere, eller iPad med Apple A12 SoC eller høyere



RAM: 3 GB eller mer



Operativsystem: iOS 13.0 eller nyere



(Bluetooth-driveren er kompatibel med iOS-system 14 eller nyere)



Anbefalt konfigurasjon



Enheter: iPhone 12 eller iPad (9. generasjon) eller nyere modeller



SoC: Apple A13 eller høyere



RAM: 4 GB eller høyere



Operativsystem: iOS 13.0 eller nyere



(Bluetooth-driveren er kompatibel med iOS 14 eller nyere)



PC

Minimum konfigurasjon



Operativsystem: Windows 10 64-bit.



Prosessor: 6. generasjons Intel Core i5, AMD Ryzen eller tilsvarende



RAM: 8 GB



Dedikert grafikkort: NVIDIA GeForce GT 1050 eller tilsvarende



Integrert grafikkort: Intel Iris Xe eller tilsvarende



DirectX-versjon: 11



Anbefalt konfigurasjon



Operativsystem: Windows 10 64-bit eller Windows 11 64-bit



Prosessor: 7. generasjon Intel Core i7, AMD Ryzen 5000-serien eller høyere



RAM: 16 GB



Dedikert grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB eller høyere



DirectX-versjon: 11



Enheter med lavere konfigurasjon enn minimumskravene vil fortsatt kunne få tilgang til spillet, men kan oppleve ytelsesproblemer som redusert bildefrekvens, jitter eller frakoblinger under spillingen.

Uansett, hvis du spilte Genshin Impact på PS4 og vil fortsette å spille på PC eller PS5, vil fremdriften din bli lagret i skyen, så ikke bekymre deg.