Gentle Mates kronet til Rocket League Championship Series Boston Major-mester

Den første majoren i 2026 Rocket League Championship Series er avsluttet. De beste lagene fra hele verden var til stede i Boston, USA, og kjempet om en del av en premiepott på 354 000 dollar. Når dette er sagt, har vi nå en seierherre å rapportere om, et lag som nå er favoritt til å bli en helt på hjemmebane i den kommende Paris Major.

Franske Gentle Mates har løftet trofeet og ble kronet til vinneren på Boston Major etter å ha beseiret franske rivaler Team Vitality i den store finalen på en 4-2-måte. Dette resultatet har ført til at laget drar tilbake til Paris med 102 000 dollar i premiepenger og ser det kronet til majormester igjen etter å ha hatt en slik tittel tidligere etter å ha vunnet Copenhagen Major i 2024.

Igjen, neste major vil RLCS returnere til Frankrike for et parisisk arrangement som Gentle Mates, som et hjembylag, uten tvil vil være veldig ivrige etter å vinne også. Tror du de vil være i stand til å gjenskape seieren i Paris i mai?