Geoff Keighley var "skuffet og sønderknust" over Oscar-utdelingen

Geoff Keighley har forklart hvorfor han ble "skuffet og sønderknust" av sendingen av den 98. årlige Oscar-utdelingen. The Game Awards-skaperen og programlederen var spesielt frustrert over at hans avdøde far, David Keighley, ikke ble inkludert i In Memoriam-delen av sendingen.

Hvis du ikke er klar over det, var David Keighley IMAXs første kvalitetssjef, og sørget for en stor fremtid for formatet som mange av oss så filmer som Dune, Sinners og Oppenheimer på. Uten David Keighley er det mulig at vi ikke ville ha sett disse filmene som ble spilt inn for IMAX, så hans bidrag til formatet har helt sikkert gitt ham et ettermæle blant filmfans.

På sendingen var Keighley imidlertid ikke inkludert i In Memoriam-seksjonen. Som folk påpekte under Geoff Keighleys tweet, er David inkludert på akademiets nettside. Skaden med Geoff ser imidlertid ut til å være gjort.

"Så utrolig skuffet og sønderknust over at #Oscars og AMPAS valgte å ikke inkludere min far, David Keighley, og hans umåtelige bidrag til IMAX og kino i In Memoriam-segmentet i sendingen", skrev Keighley. "Jeg vil aldri glemme."

Det ser ut til at Geoff Keighley nå vil slutte seg til Josef Fares med sine følelser rundt Oscar-utdelingen.