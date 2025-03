Geoff Keighly skal holde et øye med spillbransjen

HQ

I fjor kunngjorde Christopher Dring at han forlot jobben som redaktør for GamesIndustry.biz, uten å spesifisere hva han skulle gjøre videre. Vi mistenkte likevel at han ville bli i bransjen i en eller annen kapasitet, og nå har han avduket sine nye planer. Det viser seg at han slår seg sammen med The Game Awards-produsent (og programleder) Geoff Keighly for å lansere The Game Business.

Det blir ikke et typisk spillnettsted, men som navnet antyder, vil de ta for seg forretningssiden av spillverdenen. I tillegg til vanlige B2B-podcaster og nyhetsbrev, lover de et fysisk arrangement kalt The Game Business Live i forbindelse med årets Summer Game Fest, som finner sted den 9. juni.

De har allerede sparket i gang sine sosiale mediekanaler, og du kan sjekke ut mer på Instagram og den offisielle nettsiden.